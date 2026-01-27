Evasione totale da 800mila euro | nei guai due influencer

Due influencer di Pisa sono state coinvolte in verifiche fiscali per un’evasione di 800mila euro. L’attività, condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato alla luce irregolarità nelle dichiarazioni fiscali di due persone residenti in provincia. L’indagine continua per chiarire gli aspetti della vicenda e valutare eventuali conseguenze legali.

Pisa, 27 gennaio 2026 – Due influencer residenti in provincia di Pisa, una 30enne italiana e una 46enne di nazionalità bulgara, sono state al centro di due verifiche fiscali concluse dai militari del comando provinciale di Pisa della Guardia di Finanza. Le due donne, molto attive sui social network e sulla piattaforma OnlyFans, sono accusate di aver omesso di dichiarare al fisco guadagni per oltre 800mila euro negli ultimi cinque anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Gruppo di Pisa, le due digital content creator hanno raccolto introiti tramite abbonamenti mensili e annuali dai propri follower, con cifre che andavano dai 4 ai 54 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

