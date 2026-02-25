Meno di 500 euro al mese per gestire il nuovo chiosco in riva al lago

L'immobile si sviluppa per 49 mq calpestabili di cui 27,20 mq destinati al locale per la somministrazione di alimenti e bevande, zona bancone e magazzino, locale per la preparazione e servizi igienici per il pubblico e il personale, oltre ad un'area pertinenziale esterna di 45,6 mq da destinare a plateatico. "L'amministrazione comunale – si legge nella delibera – ha intenzione di affidare in concessione il chiosco con lo scopo di mantenere efficiente lo spazio pubblico della spiaggia limitrofa di Paröle e del parcheggio adiacente, di garantire la sorveglianza, lo stato di conservazione e di efficienza degli spazi circostanti negli orari di apertura e, soprattutto, di motivare la frequentazione dell'ambiente". Nel bando sono previste diverse "prestazioni" come ad esempio l'organizzazione di attività ed eventi turistico-culturali e il mantenimento delle aree pubbliche: ad oggi è disponibile solo uno "schema" di bando, in attesa della pubblicazione dell'avviso vero e proprio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Bonus imprese under 35, INPS apre il portale per richiedere 500 euro al mese. Requisiti, scadenze e modalità di accesso al contributo previsto

Regione Toscana: reddito di reinserimento, via al provvedimento che darà 500 euro al mese. La soglia IseeLa Regione Toscana sta valutando l’introduzione del reddito di reinserimento, una misura di politica attiva del lavoro che prevede un sostegno di 500 euro mensili.

Temi più discussi: I migliori orologi sotto i 500 euro, ecco 15 modelli eleganti, precisi e con un ottimo rapporto qualità-prezzo; Il Sud si svuota e riempie il Nord, una neo laureata in Sicilia guadagna 500 euro in meno di un pari grado assunto in Piemonte; Sparisce il bonus giovani under 35 nel 2026, il governo non lo rinnova: chi perde i 500 euro al mese; Carta docente ai precari, tutti vincono i ricorsi (pure i supplenti ‘brevi’) ma il Ministero non paga e i 500 euro si moltiplicano per 'N' volte.

Come iniziare a investire con meno di 500 euro, strategie ed errori da evitareVome iniziare a investire con meno di 500 euro, quali strumenti scegliere e quali strategie adottare per costruire il proprio portafoglio ... quifinanza.it

Meno di 500 euro al mese per gestire il nuovo chiosco in riva al lagoMeno di 500 euro al mese per gestire il chiosco in località Paröle a Idro: la giunta comunale ha da poco pubblicato l'atto d'indirizzo per l'affidamento in concessione del chiosco-bar e della relativa ... bresciatoday.it

È giusto vendere un caffè a meno di un euro Ditecelo nei commenti! - facebook.com facebook