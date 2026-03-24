I l grande potere di un buon profumo sta nel poterci portare in un universo unico fatto di note dolci e luoghi lontani. Fruit & Juice di Rudy Profumi riesce perfettamente nell’intento grazie a prodotti ben bilanciati che ci affascinano. La collezione, nata per la detersione quotidiana, allarga oggi il suo perimetro al body care con tre nuove fragranze e con una crema corpo spray, semplice e veloce da utilizzare. Il tutto senza perdere i suoi tratti distintivi che accompagnano Rudy Profumi dal 1920: formule delicate prive di SLS e SLES, texture leggere e una firma olfattiva fresca, golosa e facile da ricordare. I prodotti di Fruit & Juice di Rudy Profumi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fruit & Juice di Rudy Profumi presenta tre nuove gustose fragranze

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