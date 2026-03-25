Nella tarda serata del 24 marzo a Taranto, i Carabinieri sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto. Un uomo di 52 anni è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver minacciato e estorto denaro al padre. L'intervento dei militari ha consentito di fermare l'episodio di tensione che si era verificato nella zona.

Tarantini Time Quotidiano Momenti di tensione nella tarda serata del 24 marzo a Taranto, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto giunta al 112. Un uomo di 52 anni è stato arrestato in flagranza con le accuse di estorsione e maltrattamenti in famiglia nei confronti del padre anziano, con cui convive. All’arrivo dei militari, il 52enne si trovava davanti all’abitazione in evidente stato di agitazione e stava tentando di entrare, minacciando di morte il genitore che si era rifiutato di aprire la porta. I Carabinieri lo hanno bloccato e messo in sicurezza, evitando che la situazione degenerasse. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, estorsioni e minacce al padre: 52enne finisce in carcere

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