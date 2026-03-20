Minacce di morte e morsi al convivente | finisce a processo una 52enne

Da ilrestodelcarlino.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 52 anni è stata posta sotto processo per aver minacciato di morte e morso il convivente con cui viveva da vent’anni. La convivenza si sarebbe deteriorata nel corso del tempo, portando a episodi di violenza come schiaffi, graffi e urla. La vicenda include anche minacce di morte e altri comportamenti aggressivi che hanno portato all’apertura del procedimento giudiziario.

Una convivenza che dopo vent’anni di vita passata insieme si sarebbe trasformata in un incubo: schiaffi, graffi, morsi, urla e minacce di morte. È questo il quadro che emerge dal processo a carico di una donna siciliana di 52 anni, residente a Serra San Quirico, imputata per maltrattamenti in famiglia aggravati contro il convivente, un 58enne della stessa regione. I fatti contestati sarebbero iniziati nel 2019, consumati nella loro abitazione di Serra San Quirico e davanti agli occhi della figlie minorenne della coppia, e andati avanti fino al 2024. Secondo l’accusa la donna avrebbe sottoposto l’uomo a violenze fisiche continue: schiaffi durante i pasti, graffi al volto, morsi al braccio, prese al collo e persino distruzione di oggetti in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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