Minacce di morte e morsi al convivente | finisce a processo una 52enne

Una donna di 52 anni è stata posta sotto processo per aver minacciato di morte e morso il convivente con cui viveva da vent’anni. La convivenza si sarebbe deteriorata nel corso del tempo, portando a episodi di violenza come schiaffi, graffi e urla. La vicenda include anche minacce di morte e altri comportamenti aggressivi che hanno portato all’apertura del procedimento giudiziario.

Una convivenza che dopo vent’anni di vita passata insieme si sarebbe trasformata in un incubo: schiaffi, graffi, morsi, urla e minacce di morte. È questo il quadro che emerge dal processo a carico di una donna siciliana di 52 anni, residente a Serra San Quirico, imputata per maltrattamenti in famiglia aggravati contro il convivente, un 58enne della stessa regione. I fatti contestati sarebbero iniziati nel 2019, consumati nella loro abitazione di Serra San Quirico e davanti agli occhi della figlie minorenne della coppia, e andati avanti fino al 2024. Secondo l’accusa la donna avrebbe sottoposto l’uomo a violenze fisiche continue: schiaffi durante i pasti, graffi al volto, morsi al braccio, prese al collo e persino distruzione di oggetti in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacce di morte e morsi al convivente: finisce a processo una 52enne Articoli correlati Maltrattamenti nei confronti della madre convivente: arrestato 52enne di BeneventoNella giornata di ieri la Polizia di Stato di Benevento ha tratto in arresto un 52enne di Benevento per maltrattamenti in famiglia nei confronti... Le provocazioni al prete, poi il tentato investimento e le minacce col rosario: imputata una 52enneLECCE – Si è aperto oggi un nuovo capitolo giudiziario per la 52enne residente in un comune del basso Salento accusata di stalking ai danni di un... Una selezione di notizie su Minacce di morte e morsi al convivente... Temi più discussi: Il sindaco di Collegno minacciato di morte per i rumori dei cantieri della Metro; Ti uccido se non mi dai i soldi. L'incubo di una madre a Giardinetti durato 6 anni; Minacce al professore che lo bocciò: braccialetto elettronico per un 26enne; Minacce di morte a Cairo a Masio, il paese dei suoi genitori: l’autore è un pensionato di 72 anni. San Lorenzo, dà in escandescenza e minaccia di morte i poliziottiÈ andato in escandescenza, arrivando a minacciare di morte i poliziotti. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti nel pomeriggio di lunedì 16 marzo a San Lorenzo, con le forze dell'ordine che ... romatoday.it Stalking tra cugini, vicini di casa: minacce di morte, intimidazioni e tentativi di investimento: divieto di dimora per 58enneIntimidazioni, minacce, tentativi di investimento. Protagonisti due cugini, vicini di casa. Prima che si rompessero i rapporti e il clima tra le due famiglie ... corrieresalentino.it Cosa c'è di vero nelle minacce, nella rabbia e nelle liti. Senza mezzi termini Mara Venier rivela cosa è successo a telecamere spento e cosa accadrà dalle prossime puntate: https://fanpa.ge/AKSkZ - facebook.com facebook VITTORIA, GRAZIE A NOI LA MOSCHEA ABUSIVA DI VIA TURAZZA A PADOVA VIENE FINALMENTE CACCIATA Per quasi 15 anni le famiglie di via Turazza hanno vissuto in ostaggio, tra minacce di morte, intimidazioni e violenze perpetrate da alcuni freq x.com