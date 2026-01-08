Maltrattamenti nei confronti della madre convivente | arrestato 52enne di Benevento

Nella giornata di ieri, la Polizia di Benevento ha arrestato un uomo di 52 anni per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente. L’intervento si inserisce nelle attività di tutela della sicurezza domestica e dei diritti delle persone vulnerabili. L’arresto testimonia la costante attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di violenza familiare, garantendo interventi tempestivi e adeguati alle esigenze della vittima.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Benevento ha tratto in arresto un 52enne di Benevento per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente. Dall'intervento del personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico nel pomeriggio di ieri 7 gennaio presso l'abitazione familiare, emergeva un quadro di gravi vessazioni reiterate da decenni e aggravatesi negli ultimi anni, tali da renderle la vita impossibile e da costringerla a rinchiudersi spesso in bagno o in camera da letto per timore di essere aggredita. Alla luce degli elementi raccolti, gli operatori procedevano all'arresto del 52enne, che, su disposizione del P.

