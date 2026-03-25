Taranto 52enne arrestato per estorsione al padre | così l’anziano è stato salvato grazie al Codice Rosso

A Taranto, un uomo di 52 anni è stato arrestato con l’accusa di aver minacciato e costretto il padre, che aveva riportato maltrattamenti. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto grazie all’attivazione del Codice Rosso, un procedimento rapido per i reati di violenza domestica. L’anziano è stato messo in sicurezza e l’uomo si trova ora in custodia cautelare.

Eseguito un arresto per estorsione e maltrattamenti in famiglia a Taranto nella serata del 24 marzo 2026. Un uomo di 52 anni è stato fermato in flagranza mentre minacciava il padre convivente, vittima di reiterate richieste di denaro legate alla dipendenza del figlio da sostanze stupefacenti. Intervento tempestivo dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella tarda serata del 24 marzo 2026 a Taranto. I militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112. La vittima, un uomo anziano, aveva deciso di non far entrare in casa il figlio, temendo per la propria incolumità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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