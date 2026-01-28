Niscemi e il dissesto idrogeologico | nessuno dei progetti del Pnrr finanziati con 99 milioni riguarda la città colpita dalla paurosa frana

A Niscemi, la paura per la frana rimane. Non ci sono progetti del Pnrr che possano aiutare la città a fronteggiare il rischio idrogeologico. Dei 46 interventi previsti in Sicilia, nessuno è stato destinato a questa zona colpita dalla frana. La situazione resta critica e senza risposte concrete in vista.

Nessuno dei 46 progetti per il contrasto al dissesto idrogeologico in Sicilia finanziati col Pnrr riguarda la frana di Niscemi. In tutto sono stati stanziati 99,3 milioni, di cui 43,4 già pagati (il 43,7%). I fondi erano destinati a rispondere «al crescente bisogno di risanare il territorio danneggiato da eventi idrogeologici, mettendo in sicurezza le aree vulnerabili e riducendo i rischi per la popolazione» ma nessuno ha chiesto l’inserimento Niscemi nei progetti da finanziare. Tredici progetti sono ancora in corso, gli altri 33 sono stati completati o sono in fase di collaudo. Tutti fanno capo alla protezione civile regionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La frana a Niscemi, in Sicilia, ha riacceso i riflettori sul dissesto idrogeologico in Italia.

