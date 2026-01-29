Niscemi per il dissesto in Sicilia c’erano 99 milioni del Pnrr | la città non ha presentato progetti Schifani | Dal Comune mai una richiesta in 9 anni

La frana a Niscemi preoccupa i cittadini e tiene banco in tribunale. La città, che avrebbe potuto ricevere 99 milioni di euro dal Pnrr per il dissesto, non ha mai presentato progetti in nove anni. Il presidente Schifani commenta che il Comune non ha mai chiesto nulla in questo periodo. Intanto, i magistrati di Gela indagano sulla situazione della frana che rischia di inghiottire Niscemi.

La frana che rischia di inghiottire e cancellare Niscemi finisce sotto i fari dei magistrati di Gela. Il procuratore capo Salvatore Vella ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per disastro colposo (art. 449 c.p.) e danneggiamento seguito da frana (art. 427 c.p.). Due i sostituti incaricati di seguire l’indagine delegata alla polizia. La procura gelese si concentrerà su due fronti: il primo riguarda le eventuali inadempienze degli amministratori dopo la frana del 1997, le mancate bonifiche e messe in sicurezza. Il secondo filone riguarda invece tutte le azioni che possono aver aggravato la situazione del sottosuolo di Niscemi dal 1997: il 12 ottobre di quell’anno un movimento franoso interessò la parte meridionale del centro abitato, causando ingenti danni a edifici e infrastrutture e l’evacuazione di circa 400 persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Niscemi, la paura per la frana rimane.

Meloni visita Niscemi e annuncia che i 100 milioni annunciati sono solo la prima tranche.

Argomenti discussi: Altre Niscemi? Non è un rischio, ma è una certezza, Mario Tozzi e i rischi di dissesto e cambiamento climatico; Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Frana di Niscemi: 30 anni di fondi persi e un disastro annunciato; Frana Niscemi, il piano contro il dissesto c'è (e prevedeva tutto) ma mancano le risorse.

