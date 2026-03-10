Tangenti e voti in cambio di appalti | così Iacolino e il burocrate Teresi aiutavano l' imprenditore mafioso

Un imprenditore legato alla criminalità organizzata riprende le sue attività economiche, mentre un dirigente regionale apre le porte agli appalti pubblici e un manager della sanità fornisce la propria rete di contatti. Iacolino e il burocrate Teresi sono coinvolti in un sistema di tangenti e voti in cambio di concessioni e favori. Le indagini hanno portato alla luce questi rapporti tra pubblico e privato.

Un imprenditore mafioso che torna in affari, un dirigente regionale pronto ad aprirgli le porte degli appalti pubblici e un manager della sanità disposto a mettergli a disposizione la propria rete di contatti. È il triangolo di potere e corruzione che, secondo la Dda di Palermo, ruotava attorno a Carmelo Vetro, quarantenne favarese, figlio di Giuseppe - storico fiancheggiatore di Giovanni Brusca, morto nel 2008 al 41 bis - e già condannato a nove anni per associazione mafiosa nel processo “Nuova cupola”. Dopo la scarcerazione, Vetro avrebbe ricostruito il proprio impero economico dietro la facciata della Ansa Ambiente, società formalmente intestata al cognato Antonio Lombardo e partecipata dal fratello Salvatore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

