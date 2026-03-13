Oggi al Palazzo di giustizia di Palermo è previsto l'interrogatorio di Salvatore Iacolino, 62 anni, manager della sanità. L'uomo è coinvolto in un'inchiesta che riguarda tangenti e scambi di voti in cambio di appalti pubblici. L'indagato è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata, nell'ambito delle indagini che hanno portato all'arresto di un dirigente regionale.

L'agrigentino manager della Sanità potrebbe anche decidere di avvalersi della facoltà di non rispondere in attesa di avere in mano gli atti d’indagine che ha portato a due arresti Verrà interrogato questa mattina, al Palazzo di giustizia di Palermo, Salvatore Iacolino, 62 anni, il manager della Sanità indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata nell'ambito della inchiesta che ha portato all'arresto di Giancarlo Teresi, dirigente regionale e del favarese Carmelo Vetro, che ha scontato una condanna a 9 anni di carcere associazione mafiosa. Secondo la Procura palermitana, guidata da Maurizio de Lucia, Iacolino avrebbe stretto un patto con il boss imprenditore Carmelo Vetro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Tangenti e voti in cambio di appalti: così Iacolino e il burocrate Teresi aiutavano l'imprenditore mafiosoUn imprenditore mafioso che torna in affari, un dirigente regionale pronto ad aprirgli le porte degli appalti pubblici e un manager della sanità...

Tangenti e voti in cambio di appalti: così l'agrigentino Iacolino e il burocrate palermitano aiutavano l'imprenditore mafiosoUn imprenditore mafioso che torna in affari, un dirigente regionale pronto ad aprirgli le porte degli appalti pubblici e un manager della sanità...

Contenuti utili per approfondire Tangenti e voti in cambio di appalti...

Temi più discussi: Tangenti e voti in cambio di appalti: così Iacolino e il burocrate Teresi aiutavano l'imprenditore mafioso; Tangenti e voti in cambio di appalti: Iacolino oggi in tribunale per essere interrogato; Tangenti e voti in cambio di appalti: così l'agrigentino Iacolino e il burocrate palermitano aiutavano l'imprenditore mafioso; Minc.. questo è uno sbirro: così il dirigente regionale e l'imprenditore mafioso scoprirono di essere pedinati.

Tangenti e voti in cambio di appalti: così il manager della sanità e il burocrate aiutavano l'imprenditore mafiosoCarmelo Vetro, tornato libero dopo la condanna a 9 anni nel processo Nuova cupola, sarebbe stato favorito nell'aggiudicazione di ricche commesse per trasporto di rifiuti in mezza Sicilia: una talpa ... cataniatoday.it

Tangenti e voti in cambio di appalti: così Iacolino e il burocrate Teresi aiutavano l'imprenditore mafiosoCarmelo Vetro, tornato libero dopo la condanna a 9 anni nel processo Nuova cupola, sarebbe stato favorito nell'aggiudicazione di ricche commesse per trasporto di rifiuti in mezza Sicilia: una talpa ... palermotoday.it

TrmWeb.it. . Palermo - Tangenti, l'arresto di Teresi e l'incredibile "distrazione" della Regione - facebook.com facebook

Foggia, sentenze tributarie truccate in cambio di tangenti: «Danni per 150mila euro» - News x.com