Asse Sicilia-Marocco Tamajo incontra console | Costruiamo nuove opportunità per le imprese

Tamajo ha incontrato il console marocchino per discutere di strategie volte a potenziare lo scambio commerciale tra Sicilia e Marocco, a causa della crescente domanda di prodotti agricoli italiani nel paese africano. Durante l'incontro, hanno valutato progetti di cooperazione e iniziative per facilitare le esportazioni. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di sviluppare relazioni più solide e di creare un ambiente favorevole alle imprese di entrambe le regioni. La discussione si è concentrata su possibili collaborazioni future.

"Vogliamo rafforzare i rapporti economici tra la Sicilia e il Marocco e creare nuove opportunità concrete per le nostre imprese. Il Mediterraneo deve diventare sempre più uno spazio di cooperazione, sviluppo e crescita condivisa". Con queste parole l'assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha commentato l'incontro istituzionale con la console generale del Regno del Marocco a Palermo, Nassif Maryem, svoltosi ieri mattina negli uffici regionali in via degli Emiri nel capoluogo siciliano. "Lavoriamo per favorire l'internazionalizzazione del sistema produttivo siciliano - ha aggiunto Tamajo - e per costruire sinergie in settori strategici come agroalimentare, energie rinnovabili, logistica portuale, pesca, innovazione e sostegno alle piccole e medie imprese.