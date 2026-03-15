Il 15 marzo 2026 a Roma si sono susseguite dichiarazioni riguardo alla durata di un conflitto tra Iran e altre parti coinvolte. Donald Trump, Benjamin Netanyahu, i vertici delle Forze di difesa israeliane e il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth hanno espresso opinioni diverse sul proseguimento delle ostilità. La discussione si concentra sulla fine di questa “guerra improvvisata” e sui tempi previsti per il suo termine.

Roma, 15 marzo 2026 – Più che una guerra, un lancio dei dadi. Da giorni si susseguono dichiarazioni da parte di Donald Trump, Benjamin Netanyahu, dei vertici delle Forze di difesa israeliane (IDF) e del segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth sulla durata della guerra. Ma ognuno descrive una situazione del conflitto in contrasto con quella dell’altro e se sono tutti concordi nel dire che Washington e Tel Aviv usciranno vittoriose, sulla durata si naviga nella più totale incertezza. Il salvagente di Trump a Putin: così il via libera al petrolio russo mette all’angolo la Ue e fa tremare l’Ucraina Trump il più ottimista. Donald Trump, come sempre, è il più ottimista della situazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quando finisce questa guerra 'improvvisata' all’Iran? Se anche il Pentagono sconfessa Trump

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