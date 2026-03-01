Il festival di Sanremo il 28 febbraio ha trasmesso uno spettacolo mentre in alcune regioni del mondo il conflitto armato continuava. Questa situazione non rappresenta un evento isolato, poiché in passato il festival si è svolto in periodi di guerra o tensioni internazionali. La trasmissione è avvenuta senza modifiche legate a questi avvenimenti, mantenendo il normale svolgimento dell’evento.

Sanremo, 28 feb. - (Adnkronos) - Non è la prima volta che Sanremo si trova ad andare in onda mentre intorno infuria una guerra. E non è la prima volta che il festival si trova a interrogarsi su un dilemma antico quanto irrisolto: come coniugare l'intrattenimento leggero e una gara di musica pop con le notizie di morte e distruzione? Quest'anno è l'attacco all'Iran oggi, proprio nel giorno della finale dell'edizione 2026. Ma molti ricorderanno il 1991, quando la prima Guerra del Golfo bussò con forza alle porte della kermesse. Nel gennaio 1991 prese avvio 'Desert Storm' (Tempesta del Deserto), la massiccia operazione militare condotta dal 17 gennaio al 28 febbraio 1991 da una coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti e autorizzata dall'Onu, volta a liberare il Kuwait dopo l'invasione irachena del 2 agosto 1990. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo e l'attacco all'Iran, quando il festival fa i conti con la guerra: i precedenti

