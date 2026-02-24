Offerte di lavoro | Trenord cerca futuri macchinisti e altre figure professionali come candidarsi

Trenord ha avviato una campagna di assunzioni per trovare futuri macchinisti, a causa della crescente domanda di personale qualificato. Da domani, mercoledì 25 febbraio, le persone interessate potranno inviare le proprie candidature online. La società cerca anche altri profili professionali per rafforzare il proprio team. La selezione si rivolge a chi desidera lavorare nel settore ferroviario e vuole entrare in un’azienda in espansione. Le candidature resteranno aperte fino a esaurimento dei posti disponibili.

Aperte anche le ricerche per le posizioni di Addetto vendite online e Supply chain specialist. Ecco tempistiche e requisiti Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team dei professionisti responsabili della condotta delle oltre 2.400 corse che ogni giorno circolano in tutta la Lombardia, in 8 province limitrofe e verso l’Aeroporto internazionale di Malpensa. “Un’offerta di servizio utilizzata ogni giorno da 790mila passeggeri, che non ha pari nel resto d’Italia e che è in continua evoluzione” precisa l'azienda, illustrando l'offerta di lavoro che interessa anche la provincia di Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

