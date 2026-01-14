Rifiuti a Salerno blitz contro le microdiscariche | individuati i responsabili

La Polizia Municipale di Salerno, insieme a Salerno Pulita, ha identificato i responsabili di tre micro-discariche abusive in diverse zone della città. L'intervento mira a contrastare il fenomeno delle discariche illegali, contribuendo alla tutela dell'ambiente urbano e alla qualità della vita dei cittadini. L’attività rientra nelle azioni di controllo e prevenzione portate avanti dalle autorità locali per mantenere Salerno più pulita e ordinata.

La Polizia Municipale di Salerno, in collaborazione con la società Salerno Pulita, ha individuato i presunti autori di tre micro-discariche abusive scoperte in diverse aree della città. L'operazione, condotta questa mattina, ha permesso agli agenti di risalire all'identità dei trasgressori grazie.

