Rissa della notte di Capodanno a Milano Marittima individuati i responsabili

Nella notte di Capodanno a Milano Marittima si è verificata una violenta rissa che ha causato gravi conseguenze, tra cui la perdita di un occhio da parte di un giovane. Le forze dell’ordine hanno identificato i principali responsabili dell’episodio e stanno procedendo con le indagini per fare luce sull’accaduto.

Milano Marittima (Ravenna), 7 gennaio 2025 – Si stringe il cerchio attorno ai responsabili della grave rissa verificatasi nella notte di capodanno a Milano Marittima, a nel corso della quale un giovane è rimasto gravemente ferito riportando la perdita di un occhio. Le indagini, finalizzate ad addivenire all’individuazione dei responsabili, sono in corso in maniera serrata da parte dei Carabinieri della Compagnia CC di Cervia-Milano Marittima i quali, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, hanno acquisito i filmati di videosorveglianza presenti nelle varie zone interessate alla vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rissa della notte di Capodanno a Milano Marittima, individuati i responsabili Leggi anche: Rissa a Milano Marittima, giovane perde occhio Leggi anche: Rissa ad Aversa la notte di Natale, identificati tre giovani responsabili Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Risse, feriti per i botti, intossicazioni, piccoli incendi: solito capodanno di super lavoro per il 112; Maxi rissa durante la notte di Capodanno in piazza Duomo \ VIDEO; Violentissima rissa in Piazza Duomo la notte di Capodanno: stranieri si aggrediscono lanciando sedie e ribaltando tavoli. I video virali circolano sui social; Cassonetti in fiamme, risse e colpi di pistola: quando Capodanno fa rima con pericolo. Rissa a Capodanno fuori da un locale a Milano Marittima - Grave episodio di violenza nella notte di Capodanno a Milano Marittima, dove una rissa scoppiata all’esterno di un locale notturno ha causato il grave ferimento di un giovane, che ha riportato la perd ... ravennawebtv.it

Milano Marittima, perde un occhio in una rissa a Capodanno: si stringe il cerchio sui responsabili - Nella notte di capodanno, a Milano Marittima, si è verificata una rissa nel corso della quale un giovane è rimasto gravemente ferito riportando la ... corriereromagna.it

Rissa di Capodanno a Milano Marittima, svolta nelle indagini: identificati alcuni ragazzi - Grazie alle immagini di videosorveglianza sono stati individuati alcuni giovani protagonisti della rissa di Capodanno ... ravennanotizie.it

