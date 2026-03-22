Milan il sorriso di Leao dagli spalti | la reazione alla vittoria dei suoi compagni col Torino Cosa filtra sulla sua convocazione col Portogallo?

Durante la partita di ieri contro il Torino, Rafael Leao non ha preso parte al campo a causa di un infortunio, ma ha seguito la gara dagli spalti. Al termine del match, ha mostrato un sorriso che ha attirato l’attenzione dei presenti. La sua presenza sugli spalti e la reazione alla vittoria dei compagni sono state osservate, mentre si attende di conoscere i dettagli sulla sua convocazione con il Portogallo.

Thuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Berardi tuona dopo il pari con la Juve: «Parlano di ‘Scansuolo’, a noi non interessa!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, il sorriso di Leao dagli spalti: la reazione alla vittoria dei suoi compagni col Torino. Cosa filtra sulla sua convocazione col Portogallo? Articoli correlati Allenamento Milan, buone notizie per Allegri: riecco Leao! Cosa filtra in vista della sfida col PisaSassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo e vede il Bodo/Glimt: cosa filtra sulla sua convocazione e sulla gestione di ChivuMercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due nomi altisonanti nella lista Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per... Approfondimenti e contenuti su Milan il sorriso di Leao dagli spalti... Temi più discussi: Sostituzioni, rigori e saluti mancati: quando Leao la prende male; Lazio-Milan, i migliori marcatori nella storia del big match di serie A; Obiettivo puntato sul numero 9. L’Inter ha già Esposito e lo blinda . Il Milan lo cerca: Kean o Retegui; L'esito degli esami clinici per Rafael Leao. Il primo sorriso di Sarri, l'addio al titolo di Max, Gila top e Leao flop: cosa ci lascia Lazio-MilanIl Milan cade all’Olimpico contro la Lazio e vede complicarsi forse definitivamente la corsa scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri perde. tuttomercatoweb.com Milan, Allegri è una furia: Mi fate passare la voglia, smetto di allenareMassimiliano Allegri, allenatore del Milan, non ha preso bene la decisione dell'arbitro Fourneau di concedere un rigore al Torino al minuto 83 dopo la review richiesta dal VAR per il colpo al volto su ... msn.com #Calciomercato #Milan, rivoluzione estiva in attacco Pronto al super colpo per il reparto #SempreMilan facebook #Calciomercato #Milan, rivoluzione estiva in attacco Pronto al super colpo per il reparto #SempreMilan x.com