Superbonus maxi truffa tra Udine e Pordenone | sequestri per 1,8 milioni di euro

Le autorità hanno sequestrato circa 1,8 milioni di euro in un’operazione contro una vasta truffa legata al Superbonus tra le province di Udine e Pordenone. L’indagine ha portato alla luce un sistema di fatture false, asseverazioni gonfiate e cantieri mai realizzati. I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria hanno smantellato questa rete fraudolenta, coordinata dalla Procura locale.

La Guardia di finanza incastra sette persone: lavori mai eseguiti e crediti fittizi ceduti a banche. Sigilli a conti correnti e immobili anche all'estero Un castello di carte fatto di fatture false, asseverazioni gonfiate e cantieri fantasma. È quello che hanno smantellato i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Udine, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pordenone, mettendo fine a una complessa frode fiscale legata ai bonus edilizi. L’operazione si è conclusa con il sequestro preventivo di oltre 1,8 milioni di euro e la denuncia di sette persone, accusate a vario titolo di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio, falsità ideologica e fatturazione per operazioni inesistenti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Superbonus, maxi truffa tra Udine e Pordenone: sequestri per 1,8 milioni di euro Articoli correlati Leggi anche: Maxi truffa con i Superbonus 110 e Sismabonus: perquisizioni e sequestri per 10 milioni Superbonus, maxi-truffa a Novara: come intascano milioni di euroA distanza di anni, lo sciagurato Superbonus 110% voluto da Giuseppe Conte e M5s, continua a colpire. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Superbonus maxi truffa tra Udine e... Temi più discussi: Maxi truffa sul Superbonus nel Bresciano: sequestrati crediti fittizi per oltre 3,5 mln di euro e 5 denunciati; Lavori non fatti o non conclusi, truffa del 'Superbonus 110% per oltre 3,5 milioni di euro: maxi operazione della finanza; Maxi truffa del Superbonus: sequestrati 3,5 milioni di euro; Superbonus, maxi sequestro da 3,5 milioni: crediti falsi per lavori mai fatti. Lavori non fatti o non conclusi, truffa del 'Superbonus 110% per oltre 3,5 milioni di euro: maxi operazione della finanzaBRESCIA. Truffa del Superbonus 110% con un sequestro di oltre 3,5 milioni di euro. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale Brescia, nell’ambito di un’attività coordinata ... ildolomiti.it Maxi truffa Superbonus 110%: sequestri per oltre 3,5 milioni e cinque denunciatiITALIA – Scoperta una presunta maxi truffa legata al Superbonus 110%. I Finanzieri del comando provinciale di Brescia hanno eseguito sequestri per oltre ... newsicilia.it SEQUESTRATI CREDITI DI IMPOSTA LEGATI AL “SUPERBONUS 110%” PER OLTRE 3,5 MILIONI DI EURO. I finanzieri del Comando Provinciale Brescia, nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, hanno eseguito sequest - facebook.com facebook #Superbonus, a febbraio #investimenti a quota 124,8 miliardi. e-gazette.it/sezione/effici… x.com