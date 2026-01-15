Maxi truffa con i Superbonus 110 e Sismabonus | perquisizioni e sequestri per 10 milioni

La guardia di finanza di Lucca ha scoperto una maxi frode legata ai bonus edilizi, tra cui il Superbonus 110 e il Sismabonus. L'operazione ha portato a perquisizioni e sequestri di beni per un valore superiore a 10 milioni di euro, evidenziando ancora una volta le criticità e le irregolarità nel settore delle agevolazioni fiscali per l’edilizia.

Ancora una frode sui bonus edilizi è stata scoperta dalla guardia di finanza. L'operazione questa volta è stata condotta dal comando provinciale di Lucca e ha portato a perquisizioni e sequestri di beni fino alla concorrenza di oltre 10 milioni di euro.L'attività investigativa ha fatto emergere. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Siracusa, truffa sul Superbonus 110% con un condominio fantasma: la Finanza sequestra beni per 10 milioni Leggi anche: Superbonus 110, lavori mai eseguiti, nei guai impresa di Lomazzo, sequestri per oltre 27 milioni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Palmi, bonus edilizi e falsa identità: arrestato imprenditore per truffa da oltre 1,6 milioni. GUARDIA DI FINANZA * «MAXI TRUFFA SUI BONUS EDILIZI IN TOSCANA, SEQUESTRATI 10 MILIONI DI EURO A 5 INDAGATI DI LUCCA» - I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, al termine di un’articolata indagine finalizzata al contrasto delle frodi legate ai bonus edilizi, in queste ore stanno dando esecuzione ad una serie di ... msn.com

Truffe coi superbonus edilizi a Lucca e altrove: sequestri per oltre 10 milioni - Perquisizioni e sequestri per oltre dieci milioni di euro, indagate cinque persone e altrettante società. gonews.it

Truffa milionaria con il superbonus, cinque indagati dopo l’indagine della Finanza - Tutto è partito dalla denuncia di alcuni acquirenti di immobili per lavori mai effettuati. luccaindiretta.it

Un nuovo guaio giudiziario per l’imprenditore 58enne Lorenzo Sbraccia (attualmente ai domiciliari), nativo di Roma ma con solide radici nel Chietino e, più in generale, in Abruzzo #ilcentro #Superbonus #truffa #sequestro #abruzzo #imprenditore #roma facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.