A partire dall’1 aprile 2026, le sale UCI Cinemas ospiteranno il sequel animato di Super Mario Galaxy. L’evento prevede diverse attività collaterali, che coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza ispirata al mondo Nintendo. La proiezione del film sarà accompagnata da iniziative pensate per arricchire la visione e coinvolgere gli spettatori.

Dall’1 aprile 2026, il sequel animato più atteso dell’anno arriva nelle sale UCI Cinemas con un programma di attività che va ben oltre la semplice proiezione. Super Mario Galaxy – Il Film porta con sé una macchina commerciale che integra gaming, food experience e concorsi a premi, ridefinendo il rapporto tra sala cinematografica e proprietà intellettuale videoludica. Il film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (gli stessi registi del capitolo del 2023), è il sequel diretto di Super Mario Bros. – Il Film, che tre anni fa aveva incassato oltre 1,3 miliardi di dollari a livello globale (20,4 milioni in Italia). Prodotto da Illumination e Nintendo, distribuito da Universal International, dura 98 minuti e sarà disponibile in più formati: IMAX, ISENSE, SCREENX, XL, 3D e 2D. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Super Mario Galaxy a Pasqua 2026: UCI Cinemas trasforma le sale in un’esperienza Nintendo

Articoli correlati

UCI Cinemas spinge l’animazione: gadget Lorcana per “Jumpers” e le prime attività per “Super Mario Galaxy”Il 2026 si conferma un anno centrale per il cinema d’animazione e UCI Cinemas scalda i motori con una serie di iniziative mirate ad alzare il...

Pasqua all’UCI Cinemas: tra caccia alle uova di Yoshi, postazioni Nintendo e premi galatticiLe festività pasquali di UCI Cinemas si trasformano in un’esperienza interattiva pensata per conciliare il relax dei genitori e il divertimento dei...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Super Mario Galaxy

Temi più discussi: Il bundle con Nintendo Switch 2 e Super Mario Galaxy 1+2 è in forte sconto da Gamelife; Aperte le prevendite per Super Mario Galaxy – Il Film; McDonald's: disponibili da oggi le sorprese di Super Mario Galaxy Il Film negli Happy Meal italiani; Super Mario Galaxy Il Film: aprono le prevendite per le sale The Space.

Super Mario Galaxy: l’eroe di Nintendo si prepara a tornare al cinema con il nuovo filmCon la firma di Illumination, Nintendo torna al cinema. E tra sette giorni esatti porterà nelle sale italiane dal 1° aprile il nuovo film intitolato Super Mario Galaxy (qui il trailer). Si tratta di ... igizmo.it

The Space Cinema, aperte le prevendite per Super Mario Galaxy – Il FilmAperte le prevendite per Super Mario Galaxy - Il Film, in arrivo nei The Space Cinema di tutta Italia dal 1° aprile. 2anews.it

L’avventura più galattica di sempre: Super Mario Galaxy Dal 01.04.2026 al Cineplexx Bolzano & Algo – #SuperMarioGalaxy #SuperMarioGalaxyIlFilm #Cineplexx - facebook.com facebook

In Nintendo Today! puoi ora trovare delle nuove carte da collezione di Super Mario Galaxy Il Film! In tutto ce ne sono 40, e hai tempo fino al 10 giugno per ottenerle tutte, quindi puoi completare la tua collezione anche se inizi oggi. Scopri di più: x.com