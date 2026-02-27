UCI Cinemas annuncia nuove iniziative dedicate al cinema d’animazione per il 2026, puntando su gadget legati a Lorcana per il film “Jumpers” e le prime attività promozionali per “Super Mario Galaxy”. La catena di multisala italiana si prepara ad aumentare il coinvolgimento delle famiglie con queste iniziative, che si inseriscono in un piano più ampio di promozione per il settore.

Il 2026 si conferma un anno centrale per il cinema d’animazione e UCI Cinemas scalda i motori con una serie di iniziative mirate ad alzare il coinvolgimento delle famiglie. Al centro della strategia promozionale troviamo il debutto di Jumpers – Un salto tra gli animali, il nuovo lungometraggio Disney diretto da Daniel Chong, previsto nelle sale per il 5 marzo. Per il weekend di apertura di Jumpers, UCI punta sul collezionismo: chi acquisterà il biglietto online (trovate le informazioni qui) riceverà le card esclusive di Disney Lorcana, il trading card game che sta dominando il mercato. Un’operazione di co-marketing che punta a intercettare sia i bambini che i collezionisti professionisti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - UCI Cinemas spinge l’animazione: gadget Lorcana per “Jumpers” e le prime attività per “Super Mario Galaxy”

