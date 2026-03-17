Una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla ha ricevuto un dispositivo per il suicidio assistito. Dopo averlo installato, ha dichiarato di sentirsi finalmente libera di scegliere. La sua decisione avviene in un contesto di discussioni sulla possibilità di utilizzo di tali dispositivi. La notizia suscita attenzione sulla diffusione di questa opzione tra i pazienti con malattie terminali.

Firenze, 17 marzo 2026 – “Ora mi sento veramente libera”. Così la 55enne toscana affetta dalla sclerosi multipla che l'ha paralizzata, chiamata Libera con un nome di fantasia, ha commentato l’arrivo di un dispositivo necessario per consentirle, tramite comando oculare, l'infusione endovenosa del farmaco per il fine vita. A realizzarlo il Cnr su ordine del tribunale di Firenze: dopo il collaudo è stato consegnato nei giorni scorsi a due anni dalla richiesta di Libera di aver accesso al suicidio assistito. Oggi si è conclusa la procedura in tribunale. Lo rende noto l'associazione Coscioni che da sempre la segue. Libera potrà... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paralizzata dalla sclerosi multipla riceve il dispositivo per il suicidio assistito: “Ora mi sento veramente libera”

Articoli correlati

Leggi anche: Primo caso di suicidio assistito in Liguria, morto 56enne: aveva la sclerosi multipla

Leggi anche: Suicidio assistito, primo caso in Liguria su uomo di 56 anni con sclerosi multipla: cosa prevede la legge

Contenuti e approfondimenti su Paralizzata dalla sclerosi multipla...

Argomenti discussi: Libera, 'ho ricevuto dal Cnr il dispositivo per il suicidio assistito'.

Libera, 'ho ricevuto dal Cnr il dispositivo per il suicidio assistito'(ANSA) - FIRENZE, 17 MAR - Libera, nome di fantasia scelto da una 55enne toscana affetta dalla sclerosi multipla che l'ha paralizzata, ha ottenuto ... notizie.tiscali.it

Fine vita, l'annuncio di Libera: «Ho ricevuto dal Cnr il dispositivo per il suicidio assistito»Libera, nome di fantasia scelto da una 55enne toscana affetta dalla sclerosi multipla che l'ha paralizzata, ha ottenuto la predisposizione di un dispositivo necessario per consentirle, tramite comando ... corrierefiorentino.corriere.it