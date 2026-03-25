Morta Libera suicidio assistito con dispositivo a comando oculare | il suo ultimo messaggio

Una donna di 55 anni, affetta da sclerosi multipla e residente in Toscana, è deceduta oggi nella sua abitazione dopo aver scelto di ricorrere al suicidio assistito. La donna ha utilizzato un dispositivo a comando oculare per portare a termine la decisione. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caso della 55enne toscana. Libera, una donna di 55 anni originaria della Toscana e affetta da sclerosi multipla, è deceduta oggi, 25 marzo, nella sua abitazione dopo aver fatto ricorso al suicidio medicalmente assistito. La procedura è avvenuta tramite l’ autosomministrazione di un farmaco letale, resa possibile grazie a un dispositivo speciale azionabile con il movimento degli occhi. Il macchinario, progettato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), le ha consentito di attivare l’infusione endovenosa del farmaco, superando le limitazioni imposte dalla malattia che l’aveva paralizzata dal collo in giù. Un percorso lungo e complesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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