UniMe Gds Lab | aperte le iscrizioni alla quinta edizione del laboratorio di giornalismo si parte con il corso su media e violenza di genere

Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione di UniMe Gds Lab, il laboratorio di giornalismo organizzato dall’Università di Messina in collaborazione con Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia. Si parte con un corso dedicato a media e violenza di genere, un tema caldo che sta attirando molti giovani giornalisti e appassionati. Le iscrizioni restano aperte, e in questa edizione si punta a coinvolgere chi vuole approfondire il ruolo dei media nel rappresentare le questioni di genere.

Torna UniMe Gds Lab, il laboratorio di giornalismo promosso da Università di Messina e Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia. Le iscrizioni per la quinta edizione 2026 sono aperte a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti: entro il 21 febbraio va inviata una mail di richiesta di partecipazione all'indirizzo [email protected] indicando nome, cognome, numero di matricola,.

