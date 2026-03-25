Su influenza aviaria mantenere alta l’attenzione l’analisi del virologo

Un nuovo caso di influenza aviaria H9N2 è stato rilevato a Milano, rappresentando il primo riscontro di infezione umana in Europa. Gli esperti sottolineano l’importanza di monitorare la situazione senza generare allarmismi, considerando la rilevanza sanitaria dell’evento. La notizia è stata comunicata dalle autorità sanitarie, che stanno seguendo attentamente l’evoluzione del caso.

La notizia del primo caso umano di influenza aviaria H9N2 in Europa, rilevato a Milano, è “un evento che richiede attenzione, ma non allarmismo. I casi di trasmissione all’uomo di influenza aviaria, pur rari, sono monitorati da anni e rientrano nei sistemi di sorveglianza già attivi”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano. Che cosa sappiamo sul primo caso di influenza aviaria in Italia. Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale AH9N2 di origine aviaria a bassa patogenicità, in una persona fragile con malattie concomitanti proveniente da un Paese extraeuropeo dove ha contratto l’infezione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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