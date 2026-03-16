controlli su influenza aviaria e piccioni

Un rappresentante ha inviato una richiesta ufficiale all’amministrazione comunale di Perugia per ottenere spiegazioni sui protocolli adottati per il monitoraggio dell’influenza aviaria e sulla gestione della presenza di piccioni nel territorio. La comunicazione riguarda le misure preventive e di controllo messe in atto per queste problematiche. La richiesta è stata presentata per avere chiarimenti specifici sulle attività svolte in città.

PERUGIA – Una richiesta formale di chiarimenti all’amministrazione comunale in merito ai protocolli di controllo dell’influenza aviaria e alla gestione della popolazione di piccioni sul territorio comunale. L’ha presentata il capogruppo di Fare Perugia – Forza Italia, Augusto Peltristo, a seguito del recente focolaio di influenza aviaria H5N1 registrato nella località di Villanova, nel vicino comune di Marsciano. Nella comunicazione indirizzata alla sindaca, Peltristo chiede "all’amministrazione se siano stati attivati protocolli specifici di sorveglianza sugli allevamenti avicoli presenti nel territorio comunale di Perugia, con l’obiettivo di prevenire e contenere eventuali rischi di diffusione del virus". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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