Stop emergenza aviaria Ma l’attenzione resta alta

L’emergenza aviaria nella zona del basso Varesotto e dell’Alto Milanese è terminata, consentendo alle comunità di riprendere le normali attività. Sebbene la situazione sia stata dichiarata sotto controllo, resta importante mantenere alta l’attenzione e adottare le precauzioni necessarie per prevenire eventuali nuovi casi. La chiusura dell’emergenza rappresenta un passo importante, ma la vigilanza deve continuare per tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

La zona del basso Varesotto e quella dell'Alto Milanese possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: l'emergenza aviaria che per settimane ha tenuto in allerta l'intera zona della Balina è ufficialmente chiusa. A sancirlo è Ats Insubria, che ha revocato la zona di protezione e quella di sorveglianza istituite dopo il focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (Hpai) scoppiato nello stabilimento avicolo del quartiere. Una decisione arrivata al termine dei rigorosi tempi previsti dalla normativa e dopo un monitoraggio serratissimo. La macchina dei controlli ha lavorato senza sosta: Ats certifica che le operazioni di pulizia e disinfezione preliminari si sono concluse con l'estinzione del focolaio.

