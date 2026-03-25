Studente di 13 anni accoltella un' insegnante nel Bergamasco La donna operata è in terap

Un ragazzo di 13 anni ha accoltellato un'insegnante durante le lezioni in provincia di Bergamo. La donna, di 57 anni, è stata operata e si trova in terapia intensiva a causa delle ferite riportate. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l'accaduto. Non sono state rese note le motivazioni dell'aggressione e le circostanze precise in cui è avvenuto l'incidente.

AGI - Chiara Mocchi, docente di francese di 57 anni, è ricoverata in gravi condizioni presso l' ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stata aggredita e accoltellata al collo e all'addome, intorno alle 7:45, davanti all'I stituto comprensivo 'Leonardo da Vinci' di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, nel Bergamasco. Secondo le prime ricostruzioni, l' autore del ferimento è uno studente di 13 anni della scuola. Il ragazzino indossava una maglietta con la scritta ' Vendetta ' e pantaloni militari quando è stato bloccato dai carabinieri. L' aggressione si è consumata nell' orario di ingresso, nei corridoi dell'istituto, sotto gli occhi di studenti e personale scolastico. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Studente di 13 anni accoltella un'insegnante nel Bergamasco. La donna, operata, è in terap... Articoli correlati Studente di 13 anni accoltella un'insegnante nel Bergamasco. La donna è graveAGI - Una docente di francese di 57 anni è ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a seguito di... Uno studente accoltella un'insegnante nel Bergamasco. La donna è graveAGI - Una docente di francese di 57 anni è ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a seguito di... Approfondimenti e contenuti su Studente di 13 anni accoltella... Temi più discussi: Meningite nel Kent, lunghe code per i vaccini. Salgono a 34 i casi censiti; Allarme meningite in Inghilterra: morti 2 studenti, altri 13 ricoverati; Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Evento per il Sì bloccato. Studente preso a pugni. Indagati tredici di Cua. La prof accoltellata da uno studente di 13 anni a scuola: Bergamo è sotto chocIl fatto è accaduto prima delle 8 a Trescore Balneario. La donna è stata trasportata al Papa Giovanni XXIII. Dall'ospedale dicono che è grave, ma fuori ... avvenire.it Studente di 13 anni accoltella la sua insegnante, è in gravi condizioniDocente 57enne accoltellata davanti alla scuola a Trescore Balneario alle 7.45. Arrestato uno studente di 13 anni, condizioni gravissime. blogsicilia.it Bergamo: lo studente di 13 anni ha aggredito la docente nei corridoi della scuola. Il ragazzino "bloccato da un altro insegnante" - facebook.com facebook Uno studente delle medie ha accoltellato una professoressa prima dell’ingresso a scuola. È successo a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. […] Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredire la professoressa sarebbe uno studente di terza media. La vit x.com