Studente di 13 anni accoltella un' insegnante nel Bergamasco La donna è grave

Un'insegnante di 57 anni è stata accoltellata questa mattina intorno alle 7:45 in una scuola del Bergamasco. La donna è stata trasportata d'urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova in condizioni gravi. Secondo quanto riferito, l’aggressore è un ragazzo di 13 anni, studente della stessa scuola. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

AGI - Una docente di francese di 57 anni è ricoverata in gravi condizioni presso l' ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a seguito di un' aggressione avvenuta questa mattina, intorno alle 7:45. La donna è stata avvicinata in strada, esattamente davanti all' istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, nel Bergamasco. Secondo le prime ricostruzioni, l' autore del ferimento sarebbe uno studente della scuola. È un 13enne che indossava una maglietta con la scritta ' Vendetta ' e pantaloni militari quando è stato bloccato dai carabinieri. L' aggressione si è consumata nell' orario di ingresso, nei corridoi dell'istituto, sotto gli occhi di studenti e personale scolastico. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Studente di 13 anni accoltella un'insegnante nel Bergamasco. La donna è grave Articoli correlati Uno studente accoltella un'insegnante nel Bergamasco. La donna è graveAGI - Una docente di francese di 57 anni è ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a seguito di... Studente di terza media accoltella un’insegnante di 57 anni fuori dalla scuola nel Bergamasco. La donna è graveUno studente ha accoltellato un’insegnante fuori dalla scuola media in via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, nel Bergamasco. Una selezione di notizie su Studente di 13 anni accoltella... Temi più discussi: Meningite nel Kent, lunghe code per i vaccini. Salgono a 34 i casi censiti; Allarme meningite in Inghilterra: morti 2 studenti, altri 13 ricoverati; Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Evento per il Sì bloccato. Studente preso a pugni. Indagati tredici di Cua. Prof accoltellata a scuola, il sospettato è uno studente di 13 anniSarebbe stata ferita da uno studente di 13 anni che frequenta la terza media l'insegnante di 57 anni di una scuola di Trescore Balneario (Bergamo) trasportata stamani in elicottero in gravi condizioni ... ansa.it Docente accoltellata a scuola da uno studente di 13 anni: è grave. Valditara invoca norme più severeL’episodio in un istituto di Trescore Balneario (Bergamo). Il ragazzo indossava una maglia con scritto vendetta. Bloccato dopo l’aggressione da un altro insegnante e da due collaboratori scolastici. editorialedomani.it Uno studente ha accoltellato un’insegnante fuori dalla scuola media in via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, nel Bergamasco. La vittima, 57enne, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni. Secondo - facebook.com facebook Uno studente delle medie ha accoltellato una professoressa prima dell’ingresso a scuola. È successo a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. […] Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredire la professoressa sarebbe uno studente di terza media. La vit x.com