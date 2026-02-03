Francia studente di 14 anni accoltella una professoressa | è grave

Un episodio di violenza scuote una scuola in Costa Azzurra. Un ragazzo di 14 anni ha accoltellato una professoressa, lasciandola in condizioni gravi. La scena si è svolta davanti a studenti e insegnanti, che hanno assistito senza poter fare nulla. La polizia è arrivata subito, e il giovane è stato fermato. La scuola è sotto shock e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un episodio di violenza si è verificato in Francia, in una scuola media in Costa Azzurra, dove una docente è rimasta gravemente ferita dopo essere stata accoltellata da uno studente di 14 anni. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 3 febbraio. Il ragazzo è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio

