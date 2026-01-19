Il 19 gennaio, fuori dall'Istituto Domenico Chiodo a La Spezia, si sono svolte proteste dopo il tragico episodio di cronaca che ha visto la morte di Abanoud Youssef, studente 18enne. La vicenda ha suscitato preoccupazione e tensione tra studenti e comunità locali, evidenziando la necessità di interventi per garantire maggiore sicurezza nelle scuole e prevenire simili incidenti.

Momenti di tensione nella mattinata del 19 gennaio fuori dall'Istituto Domenico Chiodo della Spezia, dove è stato accoltellato a morte il 18enne Abanoud Youssef. Centinai di ragazzi - non solo dell'Ipsia ma anche del liceo Mazzini, del Fossati, e degli altri istituti superiori della città - si sono piazzati di fronte all'ingresso della scuola. Niente zaini, ma cartelloni che accusano la scuola: "I prof sono complici", si legge su uno di questi. Accesi fumogeni. Una ragazza è salita in spalla di un compagno e ha attaccato un foglio con la scritta "Vogliamo giustizia" sull'ingresso, poi ha chiuso le porte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Studente ucciso a La Spezia, tensioni e proteste fuori dalla scuola

Dopo il tragico episodio di La Spezia, in cui uno studente ha perso la vita, il ministro Valditara propone l’installazione di metal detector nelle scuole. La decisione sarà comunque lasciata alla discrezione dei dirigenti scolastici, nell’ambito del Pacchetto Sicurezza. Questa misura mira a rafforzare la tutela degli ambienti scolastici, mantenendo un equilibrio tra sicurezza e rispetto della libertà di apprendimento.

Dopo l’omicidio di uno studente a La Spezia, il CNDDU ha scritto al Ministro Valditara chiedendo l’installazione di metal detector nelle scuole. L’obiettivo è prevenire l’ingresso di armi e garantire un ambiente più sicuro per studenti e personale. La proposta si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza necessarie per affrontare episodi di violenza nelle istituzioni scolastiche.

Studente ucciso in classe, tensione fuori dall’istituto. I ragazzi: “Vogliamo giustizia” - La Spezia – I ragazzi delle scuole spezzine si sono ritrovati questa mattina all'alba di fronte all'Einaudi Chiodo, la scuola dove venerdì mattina Aba è stato accoltellato da un compagno (la notizia). ilsecoloxix.it