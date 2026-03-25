Studente accoltella prof a Trescore Cubito Cgil | Si investa contro il disagio non scuole blindate

Questa mattina, un episodio di violenza si è verificato presso un istituto comprensivo in provincia di Bergamo. Un studente ha accoltellato un insegnante all’interno della scuola. Sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’insegnante in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La scuola è stata messa in sicurezza e sono state attivate le procedure previste.

Stando alle notizie di stampa, un grave episodio di violenza si è verificato questa mattina all’istituto comprensivo di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Uno studente di 13 anni avrebbe aggredito con un coltello la propria insegnante di francese poco prima dell’inizio delle lezioni. La docente è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; pur in condizioni serie, non sarebbe in pericolo di vita. Lo studente è stato fermato dal personale scolastico e consegnato ai carabinieri. L’episodio colpisce profondamente la comunità scolastica e il territorio orobico. Sulla vicenda interviene Fabio Cubito, segretario generale FLC CGIL Bergamo, esprimendo immediata vicinanza alla docente: “ La scuola è un luogo che deve essere protetto da odio e aggressioni, non solo fisiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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