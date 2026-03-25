Questa mattina, una studentessa di 13 anni ha aggredito con un coltello un’insegnante all’esterno dell’istituto scolastico. L’incidente si è verificato nel comune di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, creando grande preoccupazione tra famiglie e cittadini. L’insegnante è stata trasportata in ospedale in condizioni considerate serie. La polizia ha immediatamente avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Una gravissima aggressione ha scosso questa mattina la comunità di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, presso l’ istituto comprensivo Leonardo Da Vinci. Prima delle 8, una docente di francese, Chiara Mocchi, 57 anni, è stata accoltellata da uno studente di 13 anni, poco prima dell’inizio delle lezioni. La violenza si è consumata nei corridoi della scuola, davanti alla classe frequentata dal ragazzo, la terza A, testimone dell’aggressione insieme a due compagni, che ora sono seguiti dagli psicologi. Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si sarebbe presentato davanti alla docente indossando un pantalone mimetico e una maglietta bianca con la scritta rossa “ Vendetta ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Studente 13enne accoltella un’insegnante fuori dalla scuola: è grave

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