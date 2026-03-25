Strumentalizzazione dei dati sul turismo

Il sindaco di Bagno di Romagna e l’assessore al Turismo hanno risposto alle affermazioni di Fratelli d’Italia riguardo ai dati sul turismo del 2025, che indicano un calo delle presenze. La replica si concentra sulla valutazione dei numeri e sulla loro interpretazione, senza avanzare conclusioni o giudizi. La discussione si concentra sulle cifre ufficiali e sulla loro rappresentazione nel dibattito pubblico.

Lunga replica, da parte del sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e dell’assessore al Turismo, Mattia Lusini, alle dichiarazioni di Fratelli d’Italia sull’ andamento turistico 2025, che a consuntivo registra presenze col segno negativo. "C’è un sentimento – dicono – che ormai fatichiamo a nascondere, ed è quello dell’amarezza. Per anni, durante una crescita turistica costante e documentata, ci siamo sentiti dire che i dati erano ’inventati’, ’manipolati’, ’non credibili’. Oggi, alla prima flessione, quegli stessi dati diventano improvvisamente verità assoluta e addirittura la prova di ’dieci anni di strategia sbagliata’". "Nel merito – vanno avanti –, sarebbe utile almeno partire da dati corretti: non il ’-9,12%’ sbandierato, ma un -7,79% reale, pari a oltre 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Strumentalizzazione dei dati sul turismo" Articoli correlati Aorn San Pio, i Primari a sostegno della dg Morgante: “Strumentalizzazione o tessitura su fatti e dati”“I Primari dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Pio” di Benevento intervengono con fermezza a tutela dell’Azienda e del Direttore... Turismo, verso l’Osservatorio regionale dei flussi. Maraio: “Dati più completi”Tempo di lettura: 3 minutiLa Regione Campania è al lavoro per rafforzare il sistema di monitoraggio del turismo e arrivare alla costruzione di un... Una selezione di notizie su Strumentalizzazione dei dati sul turismo Discussioni sull' argomento Strumentalizzazione dei dati sul turismo; I migliori articoli su rifugiati e immigrazione 11/2026; La Corte di Giustizia UE pone un freno a strumentalizzazioni e abusi del diritto di accesso ai dati personali previsto dal GDPR; Anche il referendum si gioca sui corpi delle donne: dal DdL Bongiorno al sì, senza consapevolezza. MERCATO DI VIA ROSSINI A BARLETTA CASAMBULANTI E FIVA-CONFCOMMERCIO: “INACCETTABILE QUALUNQUE STRUMENTALIZZAZIONE POLITICA. APERTI AL CONFRONTO IN QUALUNQUE MOMENTO” Che la vicenda del mercato settimanale - facebook.com facebook Mi accorgo solo adesso della strumentalizzazione di un giornale che dirigo per sostenere tesi strampalate. x.com