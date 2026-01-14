Aorn San Pio i Primari a sostegno della dg Morgante | Strumentalizzazione o tessitura su fatti e dati

I Primari dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento si sono espressi a sostegno della Direttore Generale Maria Morgante, evidenziando come le recenti critiche mediatiche possano rappresentare una strumentalizzazione o una manipolazione dei fatti. In un momento delicato, ribadiscono l’importanza di un’analisi corretta e basata sui dati, difendendo l’integrità del lavoro del personale sanitario e l’immagine dell’intera struttura.

"I Primari dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "San Pio" di Benevento intervengono con fermezza a tutela dell'Azienda e del Direttore Generale, Maria Morgante, a fronte di una serie di attacchi mediatici che, negli ultimi giorni, hanno alimentato dubbi e sospetti sulla gestione aziendale che, inevitabilmente, colpisce in maniera indiretta tutto il personale sanitario attraverso una censura sull'operato di chi lavora in prima linea, senza alcun filtro, strumentalizzazione o tessitura su fatti e dati. Riteniamo si tratti di rappresentazioni parziali e fuorvianti, che non restituiscono la reale condizione dell'AORN "San Pio".

