Negli ultimi giorni, lo Stretto di Hormuz è tornato a essere al centro delle tensioni internazionali. L'Iran ha annunciato che chiederà un pedaggio fino a due milioni di dollari alle navi che intendono attraversare il tratto di mare. La richiesta ha suscitato preoccupazioni tra i paesi e le compagnie di navigazione che si occupano del passaggio nella zona.

Hormuz a pagamento? Nelle ultime settimane, lo Stretto è tornato al centro delle tensioni internazionali. Non più soltanto come possibile punto di blocco militare, ma come leva economica: l’Iran ha iniziato a chiedere una sorta di pedaggio alle navi commerciali che lo attraversano, aprendo uno scenario inedito per il commercio globale. Secondo quanto riportato da più fonti, il regime iraniano ha già avviato richieste di pagamento, per ora in modo non sistematico, alle imbarcazioni in transito. Si tratta di una misura che si inserisce nel contesto della guerra e delle tensioni con Stati Uniti e Israele, e che rappresenta un cambio di strategia rispetto alla minaccia, più volte evocata in passato, di chiudere completamente lo stretto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Stretto di Hormuz a pagamento? L'Iran chiede pedaggi «fino a 2 milioni di dollari» alle navi che vogliono passare

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