Stretto di Hormuz le navi pagano 2 milioni di dollari per passare | la rivelazione di un deputato iraniano

Un deputato iraniano ha affermato che le navi che attraversano lo stretto di Hormuz devono pagare circa due milioni di dollari per il passaggio. Lo stretto, che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman, è stato al centro di tensioni crescenti dopo l’attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La situazione ha influenzato anche i mercati energetici mondiali, provocando un aumento dei prezzi del carburante.

Lo stretto di Hormuz, sin dalle prime ore dell’attacco congiunto Usa-Israele contro l’ Iran, è diventato la leva del conflitto, che ha peraltro determinato anche la crisi energetica globale, con l’impennata dei prezzi del carburante. Molte navi restano bloccate. Teheran ha dichiarato che il passaggio è chiuso solo a quelle legate ai Paesi “nemici dell’Iran” e si è detta pronta a collaborare con le Nazioni Unite per gestire il transito. A riferirlo, il rappresentante dell’Iran presso l’Organizzazione Marittima Internazionale (Imo), Ali Mousavi, affermando che le navi straniere possono ancora attraversare lo Stretto di Hormuz, previo coordinamento con il governo iraniano per le misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stretto di Hormuz, “le navi pagano 2 milioni di dollari per passare”: la rivelazione di un deputato iraniano Articoli correlati Iran, il Pakistan dá solidarietà e ottiene di far passare le navi nello Stretto di HormuzL'Iran ringrazia il Pakistan per la "solidarietà" nel contesto della guerracon Stati Uniti e Israele. L'esercito iraniano: "Aperto lo stretto di Hormuz. Colpiremo solo le navi di Usa e Israele""Controlliamo lo Stretto di Hormuz, ma non lo chiuderemo e tutte le navi potranno attraversarlo. Altri aggiornamenti su Stretto di Hormuz le navi pagano 2... Temi più discussi: Ue, il piano di sette paesi per liberare lo Stretto di Hormuz: Ma la guerra finisca subito; Cosa sta succedendo con il blocco dello Stretto di Hormuz; Blocco dello Stretto di Hormuz: Petrolio sopra quota cento; Patto tra sette Paesi (anche l'Italia) per la sicurezza nello Stretto di Hormuz. Ultimatum di Trump: «L’Iran riapra Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettriche». Le 6 condizioni di Teheran per la fine della guerraDopo l'ultimatum del presidente Usa, le forze armate iraniane annunciano che, in caso di attacco alle infrastrutture energetichedella Repubblica islamica, «tutte le infrastrutture statunitensi nella r ... editorialedomani.it Ultimatum di Trump: Aprite Hormuz o colpiremo le centrali elettricheWashington, 22 mar. (askanews) - Dopo quattro settimane di guerra, si cerca una via di uscita al caos in medioriente, Donald Trump lanciato un ... quotidiano.net "L'Iran deve riaprire immediatamente e completamente lo Stretto di #Hormuz. Senza minacce, senza ritardi. A partire da questo preciso momento hanno 48 ore per farlo. Se non lo faranno, gli Stati Uniti distruggeranno le loro centrali elettriche e altre infrastruttu facebook La chiusura dello stretto di #Hormuz sposta il rischio sistemico sul #MarRosso: se Bab el-Mandeb cedesse, la capacità di bypass dell' #ArabiaSaudita verrebbe quasi annullata. L'analisi di Gianclaudio Torlizzi tratta dal suo profilo X. #22marzo @TCommodity x.com