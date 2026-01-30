Sicurezza nei locali dopo la strage di Crans Montana confronto in Prefettura | il plauso delle associazioni

Dopo la strage di Crans Montana, si è tenuto oggi un incontro in Prefettura a Rimini. Rappresentanti di Confcommercio, Fipe e Confartigianato hanno commentato positivamente l’appuntamento, che ha messo al centro i controlli di sicurezza nei locali pubblici. Le associazioni si sono dette soddisfatte delle misure discusse, sperando in controlli più stringenti per evitare tragedie simili.

Al centro del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica norme antincendio, gestione dei locali ed eventi temporanei, con l’obiettivo di tutelare clienti e lavoratori Nel corso della riunione è stata riservata particolare attenzione alle misure di sicurezza e antincendio, con un approfondimento specifico sulle norme tecniche di riferimento e sulla corretta gestione dei locali secondo la normativa vigente. Tra i temi affrontati: il rispetto delle disposizioni antincendio, l’adeguatezza delle vie di esodo, l’utilizzo di materiali di arredo e allestimento conformi e non infiammabili, nonché il rigoroso rispetto del numero massimo di persone presenti all’interno dei locali.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Crans Montana Strage AND dopo la strage di Crans-Montana: la cultura della sicurezza si insegna a scuola, non si improvvisa nei locali pubblici Dopo la tragedia di Crans-Montana, l’Associazione Nazionale Docenti sottolinea l’importanza di insegnare e consolidare la cultura della sicurezza nelle scuole. Sicurezza nei locali, firmato in Prefettura il protocollo con commercianti e associazioni di categoria Questa mattina a Caserta il prefetto Lucia Volpe ha firmato un accordo con rappresentanti delle associazioni di categoria e della Camera di Commercio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Crans Montana Strage Argomenti discussi: Sicurezza antincendio nei bar e locali di pubblico spettacolo: i chiarimenti dopo Crans-Montana; Sicurezza antincendio nei locali: i chiarimenti dei Vigili del Fuoco dopo Crans-Montana; Sicurezza nei locali, cosa cambia dopo la tragedia di Crans-Montana; La sicurezza negli eventi e nei locali pubblici dopo Crans Montana. Sicurezza nei locali, dopo Crans Montana stretta anche a LatinaDecisi controlli più stringenti su bar e ristoranti che diventano discoteche, monitoraggio dai comuni del pontino ... rainews.it Dopo Crans-Montana, allerta per la sicurezza dei locali: si riunisce il tavolo istituzionaleIl Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si riunisce con i rappresenanti delle associazioni di categoria ... altarimini.it Crans-Montana, diffuse le drammatiche telefonate di soccorso quando è scoppiato il rogo - facebook.com facebook Crans-Montana. Moretti e la strana riunione dei dipendenti del Constellation x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.