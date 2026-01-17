Aggressioni ai giornalisti fuori dall’obitorio di La Spezia la denuncia delle associazioni

Nella giornata odierna, all’esterno dell’obitorio di La Spezia, si sono verificati momenti di tensione legati a un’aggressione a un giornalista, che è stato verbalmente intimidito e inseguito da alcune persone nel tentativo di sottrargli l’attrezzatura fotografica. La vicenda è stata denunciata dalle associazioni di categoria, evidenziando una preoccupante escalation di atteggiamenti ostili nei confronti dei professionisti dell’informazione.

Momenti di tensione nella giornata di oggi all’esterno dell’obitorio di La Spezia, dove un fotografo è stato aggredito verbalmente e inseguito da più persone nel tentativo di sottrargli la macchina fotografica. A denunciarlo, in una nota congiunta, sono l’Associazione Ligure dei Giornalisti, l’Ordine dei Giornalisti della Liguria e il Gruppo Cronisti Liguri. Secondo quanto riferito, il collega, nel tentativo di difendere la propria attrezzatura, è caduto a terra, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze. In quel momento, solo l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più serie. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Aggressioni ai giornalisti fuori dall’obitorio di La Spezia, la denuncia delle associazioni Leggi anche: Studente ucciso a La Spezia, giornalisti aggrediti davanti all'obitorio Leggi anche: "Basta aggressioni ai lavoratori". La denuncia del sindacato Cgil Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Aggressioni ai giornalisti fuori dall’obitorio di La Spezia, la denuncia delle associazioni - Assostampa, Ordine dei Giornalisti e Gruppo Cronisti Liguri condannano gli episodi: «Il diritto di informare va tutelato» ... gazzettadelsud.it

Quanto accaduto a Milano ai danni della cronista de Il Giornale, Giulia Sorrentino, è un fatto molto grave. Aggressioni, intimidazioni e insulti contro i giornalisti sono incompatibili con i principi democratici e con il diritto di informare. A Giulia Sorrentino va la mia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.