Strade terreno e cortile trasformati in discarica | scattano i sequestri dopo i controlli con l' elicottero

Nella mattinata del 25 marzo 2026, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno effettuato controlli nelle zone considerate più a rischio nell’area chiamata “Terra dei Fuochi”. Durante le operazioni, sono stati sequestrati terreni e proprietà private, poiché sono state trovate strade, cortili e terreni trasformati in discariche abusive. L’attività è stata supportata da un volo con l’elicottero per sorvegliare dall’alto.

Prosegue l’attività di contrasto agli illeciti ambientali nell’area della “Terra dei Fuochi”. Nella mattinata di oggi, 25 marzo 2026, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno condotto una serie di controlli mirati nell’ambito del piano di vigilanza sulle aree ritenute più esposte al fenomeno dello sversamento illecito di rifiuti. Il servizio si inserisce in un più ampio dispositivo di monitoraggio del territorio che, già nella giornata di ieri, aveva visto il supporto del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, impegnato in attività di sorvolo finalizzata all’individuazione di possibili siti di interesse operativo. Le ricognizioni aeree hanno consentito ai militari a terra di concentrare l’attenzione su alcune aree agricole e urbane dove erano stati segnalati accumuli sospetti di rifiuti. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Strade, terreno e cortile trasformati in discarica: scattano i sequestri dopo i controlli con l'elicottero Articoli correlati Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano: scattano denunce e sequestriIn tale contesto, nel giorno dell’Epifania, in attuazione delle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, la Compagnia Carabinieri di Mirabella... Controlli nei locali tra carenze igieniche e animali infestanti: scattano chiusure, sanzioni e sequestriSi sono conclusi con sanzioni, sequestri e chiusure i controlli dei carabinieri e di Asl 3 in cinque locali di Genova.