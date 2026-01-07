Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano | scattano denunce e sequestri

Durante le festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno intensificato i controlli sul territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. Questi interventi hanno portato al deferimento di persone e al sequestro di beni illeciti, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori. Le operazioni continueranno per tutto il periodo di festa, nel rispetto delle normative e della legalità.

Controlli nelle festivitàUn inizio d’anno all’insegna della sicurezza: è questo l’obiettivo perseguito dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino anche nel corso delle festività natalizie appena concluse.In tale contesto, nel giorno dell’Epifania, in attuazione delle direttive impartite. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

