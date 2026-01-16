Terni Stefano Stellati è il nuovo presidente dell’Ordine dei commercialisti

Stefano Stellati è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni. Con 205 preferenze, ha vinto le elezioni del rinnovo dell’ordine, che si sono svolte nei giorni scorsi. Stellati, capolista di ‘Uniti per la professione’, assume così la guida dell’istituzione locale, con l’obiettivo di proseguire il percorso di aggiornamento e supporto ai professionisti del settore.

Un nuovo presidente per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni. Il capolista di 'Uniti per la professione' Stefano Stellati ha infatti ottenuto 205 preferenze, al termine della doppia giornata dedicata al voto inerente al rinnovo dell'ordine professionale.

