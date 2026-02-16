Genova riscoperto l’archivio di Pipein Gamba | un viaggio nell’arte e nella vita della città tra ‘800 e ‘900

L’archivio di Pipein Gamba è stato riaperto a Genova dopo decenni di oblio, portando alla luce disegni e cartoline che ritraggono la città tra il XIX e il XX secolo. La scoperta, avvenuta grazie a una donazione di famiglia, permette di conoscere meglio le trasformazioni di Genova e la vita quotidiana dei suoi abitanti in quel periodo. Tra le carte emergono scorci inediti di quartieri storici e scene di vita popolare.

Genova riscopre Pipein Gamba: un viaggio nell'epoca d'oro della città attraverso disegni e cartoline. La Società di Letture e Conversazioni Scientifiche di Genova ospiterà mercoledì 18 febbraio 2026 un approfondimento dedicato alla mostra "Nello studio di Pipein Gamba: immagini di una Genova Fin de Siècle". L'evento, organizzato dagli Amici dell'Accademia Ligustica, esplora l'archivio dell'illustratore e scenografo Giuseppe Garuti, un tesoro documentale donato al Comune di Genova nel 1939, che offre uno sguardo inedito sulla vita culturale e artistica della città tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento.