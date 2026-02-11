Forte Malatesta da record | Marras e l’arte che evoca memoria sisma e storie di detenuti Un successo ininterrotto

La mostra “Vedere per credere – L’ombra di Cecco” al Forte Malatesta di Ascoli Piceno sta battendo ogni record. La presenza di Marras e le sue opere attirano visitatori da settimane, superando di gran lunga le esposizioni passate. L’arte di Marras evoca memoria, sisma e storie di detenuti, creando un legame forte con il pubblico. La mostra, aperta da tempo, si conferma un successo senza precedenti per questa storica location.

L’ombra che illumina: Marras e il sortilegio del Forte Malatesta. La mostra “Vedere per credere – L’ombra di Cecco”, allestita presso il Forte Malatesta ad Ascoli Piceno, ha raggiunto un traguardo significativo, superando la permanenza di qualsiasi altra esposizione nella storia della location. L’artista sardo Antonio Marras ha trasformato l’ex carcere in un luogo di suggestioni, esplorando la memoria dei detenuti, l’eredità di Cecco d’Ascoli e i segni lasciati dal sisma, attirando un flusso continuo di visitatori da quasi un anno a questa parte. Il Forte Malatesta, con i suoi angoli carichi di storia e la sua atmosfera unica, ha rappresentato per Antonio Marras un’inesauribile fonte di ispirazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

