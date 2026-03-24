L’ora del tè nel Paese delle Meraviglie | alle Maioliche laboratorio e giochi per bambini

Sabato 28 marzo, dalle 15.00 alle 19.00, l’ora del tè a Le Maioliche diventa un viaggio nel Paese delle Meraviglie. Un grande coniglio guiderà tra scenografie incantate e angoli da fiaba, dove fermarsi per una foto ricordo e perdersi tra dettagli sorprendenti. I piccoli ospiti potranno dare spazio alla fantasia con un laboratorio creativo a tema e trasformarsi con un trucco speciale, proprio come in una vera storia da raccontare. Un pomeriggio fatto di meraviglia, risate e piccoli incanti. Compilare il form per partecipare. Ingresso gratuito . 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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