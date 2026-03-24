Stefania Cappa non sarà ospite a Belve Crime di Francesca Fagnani voci di un mancato accordo sul cachet

Stefania Cappa non prenderà parte alla trasmissione Belve Crime condotta da Francesca Fagnani. La sua assenza sarebbe dovuta a un mancato accordo sul compenso. La decisione di non partecipare è stata comunicata prima dell'inizio delle registrazioni. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato alla rottura dell'intesa tra le parti.

Stefania Cappa, avvocato e cugina di Chiara Poggi, non sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve Crime. La notizia è stata riportata dal noto giornalista e opinionista televisivo Davide Maggio, secondo cui tra il programma e la Cappa non ci sarebbe stato l’accordo sul cachet. Stefania Cappa non sarà ospite a Belve Crime Voci di un mancato accordo sul cachet Chi è Stefania Cappa Stefania Cappa e il delitto di Garlasco Stefania Cappa non sarà ospite a Belve Crime Stefania Cappa, dunque, non risponderà alle domande di Francesca Fagnani. La cugina di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, non sarà ospite del noto programma tv Belve Crime. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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