Stefania Cappa, avvocato e cugina di Chiara Poggi, non parteciperà a Belve Crime a causa dell’alto cachet richiesto. La decisione è stata comunicata attraverso il sito di un noto giornalista e esperto televisivo. La trasmissione prevedeva un’intervista con Cappa, che però è stata annullata in seguito alla richiesta economica della professionista.

Stefania Cappa non sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve Crime. La notizia della mancata partecipazione dell’avvocato e cugina di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, è stata riportata dal giornalista ed esperto televisivo Davide Maggio sul suo sito. Secondo quanto emerso, dietro questa assenza ci sarebbe una questione economica irrisolta tra la potenziale ospite e la produzione del programma. La cifra al centro della trattativa sarebbe di 15mila euro, il compenso che Stefania Cappa avrebbe richiesto per partecipare all’intervista. Una richiesta che il programma avrebbe deciso di non accogliere, portando così alla rottura delle trattative e alla cancellazione dell’ospitata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Belve Crime, salta l’intervista a Stefania Cappa: troppo alto il cachet richiesto dalla cugina di Chiara Poggi

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