Questa sera al Cremonese-Inter, Emil Audero si è improvvisamente accasciato a terra dopo essere stato colpito da un petardo lanciato dalla curva interista. L’episodio ha scatenato il caos nello stadio, con i giocatori e il pubblico sotto shock. Sul campo sono intervenuti i sanitari, mentre le forze dell’ordine cercano di identificare chi ha lanciato l’oggetto.

Orrore in campo. Il portiere della Cremonese Emil Audero è stato colpito da un petardo lanciato dalla curva interista. Sospesa la partita al 49esimo. L'estremo difensore si è accasciato a terra e l'arbitro ha interrotto subito il gioco. Per fortuna, dopo una manciata di minuti si è ripreso e la partita è ricominciata sul punteggio di 2 a 0 per l'Inter. Ma ora i tifosi temono delle brutte conseguenze, come la sconfitta a tavolino. "È stato un episodio brutto anche per uno con la mia esperienza. Sono qui per stigmatizzare un gesto insulso e antisportivo. Lo sport ha di per sé valori che sono ben lontani da ciò che abbiamo visto oggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cremonese-Inter, Audero colpito da un petardo in campo: si accascia a terra

Approfondimenti su Cremonese Inter

A pochi minuti dall’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter, Emil Audero, il portiere della Cremonese, è stato colpito da un petardo lanciato dalla tifoseria ospite.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere dell’Inter Audero è stato colpito da un petardo lanciato dalla curva nerazzurra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cremonese Inter

Argomenti discussi: Calcio Live News: a breve in campo Parma-Juventus, l’Inter espugna Cremona 0-2; Audero colpito da un fumogeno durante Cremonese-Inter: il portiere resta a terra, partita sospesa 3 minuti. Cosa è successo; Cremonese-Inter oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Mamma ho perso... Audero: clamorosa gaffe della Cremonese che dimentica il portiere a Reggio Emilia dopo il KO col Sassuolo.

Audero colpito da un fumogeno durante Cremonese-Inter: il portiere resta a terra, partita sospesa 3 minuti. Cosa è successoUna scena brutta e decisamente distante dallo spirito del gioco, quella che si è verificata allo stadio Zini. Al minuto 48 di Cremonese-Inter, ... msn.com

Cremonese-Inter, Audero colpito da un petardo lanciato dal settore degli interistiA pochi minuti dal fischio d'inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter, Emil Audero è stato colpito da un petardo dal settore ospiti. ilnapolista.it

SERIE A I A Cremona l'Inter batte la Cremonese 2-0 con i gol di Lautaro Martinez al 16' e Zielinski al 31' CRONACA e FOTO nella 23esima giornata ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/02/01/a-cremona-linter-vince-2-0-con-i-gol-di-lautaro-e- - facebook.com facebook

Le parole del Presidente Marotta al termine di Cremonese - Inter bit.ly/3M6Dxm2 x.com