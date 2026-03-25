Stasera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Stasera Tutto è Possibile 2026”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. La serata vedrà la partecipazione di vari ospiti, anche se i nomi non sono stati ancora svelati. La trasmissione, in programma questa sera, si propone di intrattenere il pubblico con numerosi sketch e interventi di personaggi noti del panorama televisivo.

“ Stasera Tutto è Possibile 2026 “, il comedy show condotto da Stefano De Martino torna con una nuova e divertentissima puntata su Rai2. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni di stasera, mercoledì 25 marzo 2026 su Rai2. Stasera Tutto è Possibile 2026, ospiti di mercoledì 25 marzo su Rai 2. Stasera, mercoledì 25 marzo 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con “ Stasera tutto è possibile “, il comedy show campione d’ascolti presentato da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Il programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy si conferma tra i più seguiti ed attesi della settimana con ascolti record. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Stasera Tutto è Possibile 2026 con Stefano De Martino: anticipazioni e ospiti del 25 marzo su Rai 2

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